『3号 ストーン（6個）付き プレミアム BUDDY BELTS（バディーベルト） ハーネス めがねハーネス BuddyBelt 正規直輸入販売店だから安心 brindle【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 08時 44分に出品され05月02日 08時 44分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 めがね型のユニークな形で首を締め付けない、足が抜けない、最高のハーネスとして世界中で愛用されているBUDDY BELTS（バディーベルト）。レザーだから使ううちにワンちゃんにしっくり馴染んできます。バディーベルトの正規直輸入販売店だからこそ、メーカーと直接取引をしておりますので、安心してご購入いただけます。

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