『畳張替え(表替え)セキスイ樹脂表 美草引目カラー ヘリあり1帖タイプ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 05時 01分に出品され03月07日 05時 01分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品カテゴリ 和室キレイ工房 畳張替え セキスイ美草樹脂畳 レンタル、各種サービス お掃除、訪問サービス 畳、障子、網戸、ふすま張替え

商品コード thg-m-1