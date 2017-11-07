『MOBILE SUIT GUNDAM WING 2 (4PC) (アニメ)(2017/11/7発売)(輸入盤Blu-ray)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 13時 45分に出品され03月05日 13時 45分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品番号】RTSF1758BR
2017/11/7 発売
輸入盤
ジャンル：CARTOONS & ANIMATION
収録内容：
輸入盤ブルーレイですが日本のブルーレイ・プレイヤーで視聴できます。
The actions of Heero and his fellow Gundam pilots have plunged Earth and its space colonies into political upheaval. The secret society OZ， which took over the world in a stunning military coup， has now split into warring factions and the Gundam pilots are caught in the middle. Only the pacifist Sanc Kingdom， now resurrected under Relenas leadership， remains an oasis of peace in a world torn by war. But two powerful new Gundams， and OZs legions of computer
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落札価格7630円
817 入札履歴
終了
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