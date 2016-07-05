『MOBILE SUIT GUNDAM ZZ COLLECTION 2 (3PC) (アニメ)(2016/7/5発売)(輸入盤Blu-ray)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月08日 01時 45分に出品され03月08日 01時 45分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品番号】RTSF1606BR

2016/7/5 発売

輸入盤

ジャンル：CARTOONS & ANIMATION



収録内容：

輸入盤ブルーレイですが日本のブルーレイ・プレイヤーで視聴できます。