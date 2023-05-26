『[輸入盤LPレコード]Steppenwolf / Steppenwolf Live (Gatefold LP Jacket) (Limited Edition) (180gram Vinyl) (2023/9/29発売)(ステッペンウルフ)【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 19時 01分に出品され03月31日 19時 01分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 こちらの商品は輸入盤のため、稀にジャケットに多少のスレや角にシワがある場合がございます。



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2023/9/29 発売

輸入盤

レーベル： FRIDAY MUSIC

収録曲：

(ステッペンウルフ)