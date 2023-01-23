『山善 レンジ台 ゴミ箱上ラック 幅40-55×奥行45.5×高さ85cm 縦横伸縮 作業台 フック付 アジャスター付き 組立品 ホワイト Y【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 03時 31分に出品され03月29日 03時 31分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

山善 レンジ台 ゴミ箱上ラック 幅40-55×奥行45.5×高さ85cm 縦横伸縮 作業台 フック付 アジャスター付き 組立品 ホワイト Y



【商品説明】

・お客様組立品

・原産国:台湾

・本体サイズ:幅40-55×奥行45.5×高さ85cm

・本体重量:4kg

・材質:スチール(粉体塗装、クロムめっき



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 46.50 cm

奥行 : 88.00 cm

重量 : 5.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。