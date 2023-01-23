TIDING 2WAY仕様 仔牛革 本革 メンズ ウエストバッグ ヒップバッグ ボディバッグ 痩せた方も腰に付ける カーフレザー ブラック 夏【コストコ お買い得】

商品情報

2WAY子牛革ウエストバッグ颯爽登場！お薦めのメインポイントが三つ：



【ソフト手触り！贅沢子牛革採用】

上質な子牛革を採用し、全体的に高級感が溢れて柔らかな印象にまとめている。



【2WAY仕様自在変換】

ベルトがバックル式で取付便利、使うシーンにお応じて気軽くボディ＆ウエスト仕様に自在変換できる。



【ポケット多数！入れ物を分けて整理収納】

バッグ前後とメインポケットが総計4つを配置され、入れ物が分けに分類整理ができます。モバイルバッテリー、長財布、スマホなどよく使う物を収納可能、普段に実用性がたっぷり！



TIDING(タイディング)

日本商標登録 第 5862355号

第18類 鞄、財布

素材：ナッパレザー(子牛革)

カラー：ブラック

サイズ：横38cm×縦16cm×マチ8.5cm/重さ：約0.7kg

ベルト長さ70cm~138cm（幅3cm）

メイン収納ポケット*2

内部：メイン収納ポケット*2

内部：小物入れポケット*1、

ZIPポケット*1

隠れ式前ZIPポケット*1

後ろZIPポケット*1