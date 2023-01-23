『TIDING 2WAY仕様 仔牛革 本革 メンズ ウエストバッグ ヒップバッグ ボディバッグ 痩せた方も腰に付ける カーフレザー ブラック 夏【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 18時 01分に出品され03月10日 18時 01分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在822件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2WAY子牛革ウエストバッグ颯爽登場！お薦めのメインポイントが三つ：
【ソフト手触り！贅沢子牛革採用】
上質な子牛革を採用し、全体的に高級感が溢れて柔らかな印象にまとめている。
【2WAY仕様自在変換】
ベルトがバックル式で取付便利、使うシーンにお応じて気軽くボディ＆ウエスト仕様に自在変換できる。
【ポケット多数！入れ物を分けて整理収納】
バッグ前後とメインポケットが総計4つを配置され、入れ物が分けに分類整理ができます。モバイルバッテリー、長財布、スマホなどよく使う物を収納可能、普段に実用性がたっぷり！
TIDING(タイディング)
日本商標登録 第 5862355号
第18類 鞄、財布
素材：ナッパレザー(子牛革)
カラー：ブラック
サイズ：横38cm×縦16cm×マチ8.5cm/重さ：約0.7kg
ベルト長さ70cm~138cm（幅3cm）
メイン収納ポケット*2
内部：メイン収納ポケット*2
内部：小物入れポケット*1、
ZIPポケット*1
隠れ式前ZIPポケット*1
後ろZIPポケット*1
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落札価格7630円
822 入札履歴
終了
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