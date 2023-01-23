『マキャベリック リュックサック 312010132 BLACK (019)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月07日 06時 57分に出品され04月07日 06時 57分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在514件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マキャベリック リュックサック 312010132 BLACK (019)



【商品説明】

・タテ35cmxヨコ20cmxマチ10cm

・ポケットの数:5(外側4/内側1)

・留め具の種類: バックル

・重量:380g



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 41.80 cm

奥行 : 47.00 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ マキャベリック

リュックサック

312010132

BLACK

(019)