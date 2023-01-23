『アタッシュケース ソフト a4 b4 ファイル 収納サイズ ビジネスバッグ SUN EAGLE サンイーグル #7469 出張対応 2層式 ショルダー ２Way 軽量 撥水【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 07時 15分に出品され04月02日 07時 15分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在916件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品詳細】

素材：６００D ポリエステル

サイズ：Ｗ４５ＸＨ３３ＸＤ１６ｃｍ（総外寸）

重量：約 １６５０ｇ（ショルダーベルト含む）

生産国：中国



【商品説明】

a4 b4 ファイル対応の 大容量 大型 アタッシュケース

大き目なので短期出張にも…

背面収納部は仕切り板付きで書類の小分けに便利

ショルダーベルト付属の2Wayタイプ

本体が２層式で内容物の整理がし易い





【other AT】

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カテゴリ ファッション

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サンイーグル

#7469

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２Way

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