『Field to Summit プライバシーテント RBC-13 ＵＶカット 透けない 簡単設置タイプ ワンタッチテント 着替え 1人用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 16時 38分に出品され05月04日 16時 38分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他テント
【商品名】
Field to Summit プライバシーテント RBC-13 ＵＶカット 透けない 簡単設置タイプ ワンタッチテント 着替え 1人用
【商品説明】
・付属品 ペグ4本 収納袋
・展開時(約)：110cmｘ110cmｘ高さ190cm 収納時(約)：直径57cmｘ厚み5cm
・床面シート無
・生地：ポリエ
【サイズ】
高さ : 3.00 cm
横幅 : 60.00 cm
奥行 : 60.00 cm
重量 : 1.74 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。
各商品の 【配送情報】に記載の納期は最短での納期となります。
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落札価格7630円
265 入札履歴
終了
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