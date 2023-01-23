『Field to Summit プライバシーテント RBC-13 ＵＶカット 透けない 簡単設置タイプ ワンタッチテント 着替え 1人用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 16時 38分に出品され05月04日 16時 38分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他テント

【商品名】

Field to Summit プライバシーテント RBC-13 ＵＶカット 透けない 簡単設置タイプ ワンタッチテント 着替え 1人用

【商品説明】

・付属品 ペグ4本 収納袋

・展開時(約)：110cmｘ110cmｘ高さ190cm 収納時(約)：直径57cmｘ厚み5cm

・床面シート無

・生地：ポリエ

【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 60.00 cm

奥行 : 60.00 cm

重量 : 1.74 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

【ご注意】

個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。

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