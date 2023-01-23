『ウェーバー(Weber) バーベキュー コンロ BBQ グリル 57cm調理用焼き網 炭 キャンプ 10-12人用 日本正規品 7437【お歳暮】』はヤフオクでから04月18日 03時 22分に出品され04月18日 03時 22分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ウェーバー(Weber) バーベキュー コンロ BBQ グリル 57cm調理用焼き網 炭 キャンプ 10-12人用 【日本正規品】 7437



【商品説明】

・57cmのチャコールグリルに対応。

・お手入れの仕方:手洗い

・ステンレススチール製。

・ヒンジの付いた側でバーベキューしている間、燃料やスモークウッドを簡単に追加できます。

・ヒンジ付きなので、網を取り外さずに炭の補充が可能。