『【5個セット】BAUT PREMIUM USB2ポートAC3.4A GM BAC2U34GMX5【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 15時 26分に出品され03月13日 15時 26分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 2台同時充電可能、自動判別機能付きUSB2ポート