『【5個セット】エレコム iPhoneケーブル iPadケーブル 抗菌 L型コネクタ タイプC PD対応 充電 データ転送 2m ホワイト MPA-CLL20WHX5【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 23時 13分に出品され03月28日 23時 13分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 L字コネクタを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。Lightningコネクタ搭載機器とパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSB-C to Lightningケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません