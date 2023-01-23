『CASETiFY レザー カードポケット ケース iPhone 12 Pro - ジェットブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 20時 59分に出品され03月28日 20時 59分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在847件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

CASETiFY レザー カードポケット ケース iPhone 12 Pro - ジェットブラック



【商品説明】

・iPhone 12 Pro 対応

・リサイクル素材を90%使用。

・ワイヤレス充電に対応。

・裏地はソフトなスエード素材を採用。

・高めに設計されたベゼルで画面も保護。



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 10.50 cm

奥行 : 18.50 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。