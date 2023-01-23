『ZORESYN L字型デスクマット、コンピュータコーナーデスクマット、(137 + 140) x40x0.2cm ゲーミングマウスパッド、デ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 18時 16分に出品され05月07日 18時 16分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ZORESYN L字型デスクマット、コンピュータコーナーデスクマット、(137 + 140) x40x0.2cm ゲーミングマウスパッド、デ
【商品説明】
・1.多機能デザイン - 快適で滑らかなこのコーナー コンピューター デスク パッドは、L 字型のデスクやワークスペースの上に簡単にフィットします。 このコーナー デスク パッドは、ラップトップ、マウス、キーボード、PC、コンピューター、その他の PC アクセサリーを収納するのに十分な大きさです。
・2.サイズ:(137+140)x40x0.2CM、マウス、キーボード、PC、その他のPCアクセサリーを収納するのに十分な大きさ。
・3.PUレザー素材: お手入れとメンテナンスが簡単。防水性と耐熱性があり、水のこぼれ、コーヒーのやけど、傷からテーブルを保護します。
・4.滑り止め：滑り止めのために裏側に
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 43.60 cm
奥行 : 43.60 cm
重量 : 1.36 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7630円
996 入札履歴
終了
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