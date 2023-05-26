『ネクター NEKTAR ア・タブ・イン・ジ・オーシャンBOX【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 06時 16分に出品され03月20日 06時 16分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ディスクユニオン立川店からの出品です。 / 盤面に目だった大きなキズなく中古品としては状態良好です。 / ケース、ジャケット、パッケージ等の外装に使用感があります。 / 特典BOX付 / 紙ジャケット5タイトル / 中古品のためジャケットやライナー、帯、ケース等にキズや汚れがある場合もございますのでご了承ください。 / まとめて梱包発送した場合でも商品1点毎に送料が発生しますので予めご了承ください。 / ※店頭でも販売していますので品切れの場合はご容赦ください。 / クッション封筒で梱包し、ゆうメール(追跡なし。ポスト投函。土日祝配達なし。配達まで4日前後かかります。)にて発送いたします。 / ※サイズにより佐川急便の宅配便発送 / ※ペーパーレスへの取り組みの為、納品書は同梱しておりません。必要なお客様はお手数ですが！より発行してください。 / 発売日：1970/01/01 / フォーマット：CD / 規格番号：IECP10053BOX / 国：JPN