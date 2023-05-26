『●UK-Atlanticオリジナルw/Red-Plum Labels，insert!! Yes / Time And A Word【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 11時 16分に出品され04月17日 11時 16分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明

ディスクユニオン 新宿ロックレコードストアからの出品となります。



【商品詳細】



アーティスト： Yes

タイトル：Time And A Word

レーベル： Atlantic

規格番号：2400 006

商品説明：UK-Atlanticオリジナルw/Red-Plum Labels，insert!!(EX) Matrix:24 00006 A*1 11 4:240000 6 B2 111（マシンタイプ）



【コンディション】



ジャケット：EX（ややスレがあります）

盤：EX：VG++〜EX-

※UK製インナー抜けありません。

商品カテゴリ ディスクユニオン新宿ロックRS ヤフオク併売 CD、音楽ソフト、チケット 洋楽 ロック、ポップス

商品コード 20U0386951584