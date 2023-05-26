『●UK-Atlanticオリジナルw/Red-Plum Labels，insert!! Yes / Time And A Word【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 11時 16分に出品され04月17日 11時 16分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ディスクユニオン 新宿ロックレコードストアからの出品となります。
【商品詳細】
アーティスト： Yes
タイトル：Time And A Word
レーベル： Atlantic
規格番号：2400 006
商品説明：UK-Atlanticオリジナルw/Red-Plum Labels，insert!!(EX) Matrix:24 00006 A*1 11 4:240000 6 B2 111（マシンタイプ）
【コンディション】
ジャケット：EX（ややスレがあります）
盤：EX：VG++〜EX-
※UK製インナー抜けありません。
商品カテゴリ
商品コード
20U0386951584
[輸入盤LPレコード] Prince / For You (2023/9/15発売)(プリンス)
¥ 7630
[輸入盤LPレコード] Elderbrook / Little Love (2023/5/26発売)
¥ 7630
[輸入盤LPレコード] Peter Schilling / Error In The System (Colored Vinyl) (Yellow) (2023/5/5発売)
¥ 7630
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¥ 7630
[輸入盤LPレコード] Surf Curse / Magic Hour (2023/5/26発売)
¥ 7630
【輸入盤LPレコード】Clutch / Robot Hive/Exodus (Clutch Collectors Series)(2022/6/3発売)
¥ 7630
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¥ 7630
Alice / Charade: 25 Anniversario (2021/7/23発売) (輸入盤LPレコード)
¥ 7630
[輸入盤LPレコード]Mother Mother / Inside (Deluxe Edition)(2023/4/7発売)
¥ 7630
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¥ 7630
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¥ 7630
【輸入盤LPレコード】Tito Schipa Jr / Orfeo 9 (Colored Vinyl) (Limited Edition) (Yellow)(2021/10/22発売)
¥ 7630
【輸入盤CD】TPau / Virgin Anthology (Box) (2017/4/7発売)(Ｔパウ)
¥ 7630
[輸入盤LPレコード] Gaz Coombes / Turn The Tracks Around (Limited Edition) (2023/4/28発売)
¥ 7630
[輸入盤LPレコード] Big Moon / Love In The 4th Dimension (Limited Edition) (2023/4/28発売)
¥ 7630
[輸入盤LPレコード] Althea & Donna / Uptown Top Ranking (Limited Edition) (2023/4/28発売)
¥ 7630
【輸入盤LPレコード】Gaz Coombes / Matador (Colored Vinyl) (Yellow)(2023/1/13発売)
¥ 7630
【輸入盤LPレコード】Dave / Were All Alone In This Together(2022/8/19発売)
¥ 7630
落札価格7630円
475 入札履歴
終了
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