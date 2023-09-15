『[輸入盤LPレコード] Prince / For You (2023/9/15発売)(プリンス)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 07時 30分に出品され03月21日 07時 30分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
こちらの商品はカナダ盤のため、稀にジャケットに多少のスレや角にシワがある場合がございます。
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2023/9/15発売
カナダ盤
レーベル：WEA INTL
収録曲：
(プリンス)
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¥ 7630
落札価格7630円
617 入札履歴
終了
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