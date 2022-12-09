『【輸入盤LPレコード】Janoska Ensemble / Big Bs(2022/12/9発売)【お歳暮】』はヤフオクでから04月04日 05時 55分に出品され04月04日 05時 55分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 こちらの商品はオランダ盤のため、稀にジャケットに多少のスレや角にシワがある場合がございます。



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2022/12/9 発売

オランダ盤

レーベル：UNIVERSAL IMPORT

収録曲：