『【輸入盤LPレコード】Kiss / Kiss Off The Soundboard: Live In Virginia Beach(2022/3/11発売)(キッス)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 22時 45分に出品され03月15日 22時 45分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 こちらの商品は輸入盤のため、稀にジャケットに多少のスレや角にシワがある場合がございます。



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2022/3/11発売

輸入盤

レーベル：ZYX RECORDS

収録曲：



収録曲：

(キッス)