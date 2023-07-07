『【輸入盤LPレコード】Joe Hisaishi (Soundtrack) / My Neighbor Totoro (Colored Vinyl) (Limited Edition)(2023/7/7発売)(久石譲) となりのトトロ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 17時 00分に出品され03月28日 17時 00分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 こちらの商品は輸入盤のため、稀にジャケットに多少のスレや角にシワがある場合がございます。



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2023/7/7 発売

輸入盤

レーベル：STUDIO GHIBLI

収録曲：

(久石譲)