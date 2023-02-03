『【輸入盤LPレコード】Delays / Faded Seaside Glamour(2023/2/3発売)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 12時 07分に出品され03月26日 12時 07分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 こちらの商品はカナダ盤のため、稀にジャケットに多少のスレや角にシワがある場合がございます。



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2023/2/3 発売

カナダ盤

レーベル：ROUGH TRADE

収録曲：