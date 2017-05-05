『【輸入盤CD】Shocking Blue / Blue Box (w/Book) (Box) (リマスター盤) (2017/5/5発売)(ショッキング・ブルー)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 20時 29分に出品され03月26日 20時 29分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2017/5/5 発売
輸入盤
レーベル：RED BULLET
収録曲：
(ショッキングブルー)
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¥ 7630
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¥ 7630
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¥ 7630
落札価格7630円
368 入札履歴
終了
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