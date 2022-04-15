『[輸入盤LPレコード] Call / Collected (Black) (180gram Vinyl) (2023/6/2発売)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 12時 29分に出品され03月06日 12時 29分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 こちらの商品はオランダ盤のため、稀にジャケットに多少のスレや角にシワがある場合がございます。



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2023/6/2 発売

オランダ盤

レーベル：MUSIC ON VINYL

収録曲：