『【輸入盤LPレコード】Paul Weller / 22 Dreams(2022/7/22発売)(ポールウェラー)【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 10時 14分に出品され03月27日 10時 14分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 こちらの商品は輸入盤のため、稀にジャケットに多少のスレや角にシワがある場合がございます。



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2022/7/22発売

輸入盤

レーベル：ZYX RECORDS

収録曲：

ISLAND

収録曲：

(ポールウェラー)