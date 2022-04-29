『【輸入盤LPレコード】Samuele Bersani / Samuele Bersani (Colored Vinyl) (Orange)(2022/4/29発売)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 18時 01分に出品され03月14日 18時 01分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 こちらの商品はイタリア盤のため、稀にジャケットに多少のスレや角にシワがある場合がございます。



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2022/4/29発売

イタリア盤

レーベル：ZYX RECORDS

収録曲：

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