『Bob Butfoy / Are You Blue (Colored Vinyl) (Limited Edition) (2021/5/21発売) (輸入盤LPレコード)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 20時 05分に出品され03月17日 20時 05分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 こちらの商品はＵＫ盤のため、稀にジャケットに多少のスレや角にシワがある場合がございます。



こちらの商品はネコポスでお届けできません。

2021/5/21発売

ＵＫ盤

レーベル：IMPORTS

収録曲：