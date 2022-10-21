『【輸入盤LPレコード】Rockets / Plasteroid (Picture Disc)(2022/10/28発売)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 15時 22分に出品され03月30日 15時 22分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 こちらの商品はイタリア盤のため、稀にジャケットに多少のスレや角にシワがある場合がございます。



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2022/10/28発売

イタリア盤

レーベル：ZYX RECORDS

収録曲：

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