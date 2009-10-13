『【1】BAUKUGAN (5PC) (アニメ)(輸入盤DVD)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 07時 20分に出品され03月24日 07時 20分に終了予定です。即決価格は7,630円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品番号】WHV111771DVD
こちらのＤＶＤはリージョン＝１の輸入盤DVDです。リージョン＝フリーのＤＶＤプレイヤーでない場合、再生できない可能性があります。
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2009/10/13 発売
輸入盤
ジャンル：ANIME / JAPANIMATION
ディスク枚数：5枚
レーベル： WARNER HOME VIDEO
収録内容：
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落札価格7630円
236 入札履歴
終了
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