『グッシオ イタリー トートバッグ メンズ 牛革100% 耐摩擦 耐久 シュリンクレザー 2WAY A4 B4 14インチPC対応 通勤 通学【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 16時 09分に出品され03月25日 16時 09分に終了予定です。即決価格は7,629円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
グッシオ イタリー トートバッグ メンズ 牛革100% 耐摩擦 耐久 シュリンクレザー 2WAY A4 B4 14インチPC対応 通勤 通学
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.00 cm
横幅 : 49.00 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 1.14 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7629円
579 入札履歴
終了
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