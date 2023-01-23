『グッシオ イタリー トートバッグ メンズ 牛革100% 耐摩擦 耐久 シュリンクレザー 2WAY A4 B4 14インチPC対応 通勤 通学【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 16時 09分に出品され03月25日 16時 09分に終了予定です。即決価格は7,629円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

グッシオ イタリー トートバッグ メンズ 牛革100% 耐摩擦 耐久 シュリンクレザー 2WAY A4 B4 14インチPC対応 通勤 通学



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 49.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 1.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ グッシオ

イタリー

トートバッグ

メンズ

牛革100%

耐摩擦

耐久

シュリンクレザー

2WAY

A4

B4

14インチPC対応

通勤

通学