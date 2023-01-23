『ビール類 beer 発泡酒 第3のビール 送料無料 アサヒ ザ リッチ 500ml×2ケース/48本(048)『CSH』新ジャンル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 23時 41分に出品され04月18日 23時 41分に終了予定です。即決価格は7,629円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品説明】

目指したのは、毎日飲めるプレミアム。

贅沢醸造で丁寧にこだわってつくり、豊かな麦のうまみと飲み飽きない余韻を実現しました。

アルコール分は、少し高めの６％。ふだんの夜のひとときにリッチな時間を提供し、心が輝き、気持ちが華やかになる商品です。



アルコール度数：6%



種類 缶