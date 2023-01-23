『ポッシュリビング アーバンプランツポット ソリッド レモン Φ32.5×H34cm 81058【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 02時 40分に出品され03月29日 02時 40分に終了予定です。即決価格は7,629円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ポッシュリビング アーバンプランツポット ソリッド レモン Φ32.5×H34cm 81058
【商品カテゴリ】
ガーデニング用バスケット
【商品説明】
・サイズ：Φ32.5×H34cm
・材質：プラスチック/ウッドパウダー/ストーンパウダー
・生産国：中国
【サイズ】
高さ : 34.90 cm
横幅 : 35.50 cm
奥行 : 36.60 cm
重量 : 3.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7629円
335 入札履歴
終了
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