ゴスペラーズ坂ツアー2022 “まだまだいくよ” (完全生産限定盤) (DVD) (特(中古品)【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

(中古品)

ゴスペラーズ坂ツアー2022 “まだまだいくよ” (完全生産限定盤) (DVD) (特典なし)



【メーカー名】

パナソニック(Panasonic)



【メーカー型番】





【ブランド名】

パナソニック(Panasonic)



【商品説明】

ゴスペラーズ坂ツアー2022 “まだまだいくよ” (完全生産限定盤) (DVD) (特典なし)

内容紹介



【完全生産限定盤】DVD、デジパック仕様

※在庫がなくなり次第終了となります。



《収録内容》

01 NEVER STOP

02 靴は履いたまま

03 熱帯夜

04 ひとり

05 ミモザ

06 約束の季節

07 マジックナンバー

08 風が聴こえる

09 五時までに

10 Keep It Goin On

11 DONUTS

12 ラヴ・ノーツ

13 永遠(とわ)に

14 風をつかまえて

15 Right on, Babe

16 いろは 2010

17 PRINCESSHUG

18 愛のシューティング・スター

19 1, 2, 3 for 5

20 星屑の街

21 ヒカリ

22 あたらしい世界

23 VOXers

24 BRID