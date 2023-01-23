『山佐時計計器 ペット自動給餌器 わんにゃんぐるめ クリアピンク CD-400（CP）ペット用品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 06時 29分に出品され03月19日 06時 29分に終了予定です。即決価格は7,629円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

山佐時計計器 ペット自動給餌器 わんにゃんぐるめ クリアピンク CD-400（CP）ペット用品



【商品説明】

・クリアピンク



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。