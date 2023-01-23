『トリニダード エックスシリーズ バークレー バレル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 13分に出品され03月10日 04時 13分に終了予定です。即決価格は7,629円に設定されています。現在29件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トリニダード エックスシリーズ バークレー バレル
【商品説明】
・最大径：8.0mm
・材質：90% Tungsten
・重量：18.2g（バレル単体）
・長さ：32.0mm
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 14.20 cm
奥行 : 20.80 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7629円
29 入札履歴
終了
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