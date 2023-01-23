『Kuangmi（カウアミ）バスケットボール 3号 4号 5号 6号 7号 親子で遊びボール 多彩なストリートバスケ KMbb09 (6号球)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 06時 55分に出品され04月01日 06時 55分に終了予定です。即決価格は7,629円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kuangmi（カウアミ）バスケットボール 3号 4号 5号 6号 7号 親子で遊びボール 多彩なストリートバスケ KMbb09 (6号球)



【商品説明】

・【サイズ】: 子供用：3号球 直径18.1cm/4号球 直径20.6cm ユース:5号球 直径22cm 一般女子：6号球 直径 22.6cm 一般男子：7号球 直径 24.6cm

・【デザイン】:8色のパッチワークカラー、明るく多彩なデザイン、親子遊びに適し、親子の親密感が高まる。風変わり、カラフルなバスケが目立つ、ストリートバスケの雰囲気を上げる。

・【性能】ブチル空気袋：耐熱性＋抗老朽化＋変型しにくい ウインディング：安定性アップ＋弾力性アップ ゴムカーカス：気密性アップ 柔らかいカバー：耐摩耗性＋吸汗性 布目のエンボス：摩擦力アップ＋滑り止め性アップ＋手触りアップ耐摩耗性＋汗吸収 布目のエ



【サイズ】

高さ : 13.50 cm

横幅 : 23.00 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。