『Kuangmi（カウアミ）バスケットボール 3号 4号 5号 6号 7号 親子で遊びボール 多彩なストリートバスケ KMbb09 (6号球)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 06時 55分に出品され04月01日 06時 55分に終了予定です。即決価格は7,629円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kuangmi（カウアミ）バスケットボール 3号 4号 5号 6号 7号 親子で遊びボール 多彩なストリートバスケ KMbb09 (6号球)
【商品説明】
・【サイズ】: 子供用：3号球 直径18.1cm/4号球 直径20.6cm ユース:5号球 直径22cm 一般女子：6号球 直径 22.6cm 一般男子：7号球 直径 24.6cm
・【デザイン】:8色のパッチワークカラー、明るく多彩なデザイン、親子遊びに適し、親子の親密感が高まる。風変わり、カラフルなバスケが目立つ、ストリートバスケの雰囲気を上げる。
・【性能】ブチル空気袋：耐熱性＋抗老朽化＋変型しにくい ウインディング：安定性アップ＋弾力性アップ ゴムカーカス：気密性アップ 柔らかいカバー：耐摩耗性＋吸汗性 布目のエンボス：摩擦力アップ＋滑り止め性アップ＋手触りアップ耐摩耗性＋汗吸収 布目のエ
【サイズ】
高さ : 13.50 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 25.00 cm
重量 : 800.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
スキルズ(SKLZ) ディフェンス型マネキン 透明 オレンジ 高さ調節可能 198~244cm バスケットボール用 日本正規輸入品 415
¥ 7616
molten(モルテン) バスケットボール トレーニングボール9066 B6C9066
¥ 7616
molten(モルテン) バスケットボール JB4000コンビ B6C4000-C
¥ 7615
molten(モルテン) バスケットボール JB4000コンビ B6C4000-C
¥ 7615
molten(モルテン) バスケットボール JB4000コンビ B6C4000-C
¥ 7615
molten(モルテン) バスケットボール JB4000コンビ B6C4000-C
¥ 7615
molten(モルテン) バスケットボール JB4000コンビ B6C4000-C
¥ 7615
molten(モルテン) バスケットボール JB4800 B7C4800
¥ 7614
molten(モルテン) バスケットボール 天然皮革 貼り 6号球 一般女子 大学生女子 高校生女子 中学生女子 国際公
¥ 7614
molten(モルテン) バスケットボール 天然皮革 貼り 6号球 一般女子 大学生女子 高校生女子 中学生女子 国際公
¥ 7614
molten(モルテン) バスケットボール 天然皮革 貼り 6号球 一般女子 大学生女子 高校生女子 中学生女子 国際公
¥ 7614
Molten BG3800シリーズ インドア/アウトドア バスケットボール FIBA承認 サイズ7 2トーンデザイン モデル:B7G3800
¥ 7613
molten(モルテン) バスケットボール JB5000 B7C5000
¥ 7613
molten(モルテン) バスケットボール 記念ボール BG-SL7
¥ 7613
molten(モルテン) バスケットボール JB5000 B7C5000
¥ 7613
molten(モルテン) バスケットボール JB4800 B7C4800
¥ 7613
molten(モルテン) バスケットボール JB4800 B7C4800
¥ 7613
molten(モルテン) バスケットボール JB5000 B7C5000
¥ 7611
落札価格7629円
17 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！