『エインズレイ イングリッシュバイオレット ティー フォーワン 約300ml ENVI00816C【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 06時 37分に出品され03月22日 06時 37分に終了予定です。即決価格は7,629円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品サイズ:ポット-約直径11×13.5×9cm、カップ-約口径9.5×高さ5cm、ソーサー-約直径14×2.2cm

商品重量:0.57kg

容量:ポット-約300ml，カップ-約80ml

素材:ファインボーンチャイナ