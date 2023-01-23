『PETCUTE?猫?キャリー?犬?キャリー?拡張可リュックサック?耐荷7.5kg?折り畳可?ペット用キャリー?飛び出しリード付き?変形しない【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 12時 11分に出品され03月27日 12時 11分に終了予定です。即決価格は7,629円に設定されています。現在845件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PETCUTE?猫?キャリー?犬?キャリー?拡張可リュックサック?耐荷7.5kg?折り畳可?ペット用キャリー?飛び出しリード付き?変形しない
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 30.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 2.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7629円
845 入札履歴
終了
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