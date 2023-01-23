『WINNING（ウイニング） 革製スキップロープ F-16【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 18時 38分に出品され03月15日 18時 38分に終了予定です。即決価格は7,628円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「ウイニング」より引用"



【商品名】

WINNING（ウイニング） 革製スキップロープ F-16



【商品説明】

・リズム感とフットワークの強化に

・全長：２７２ｃｍ ロープサイズ：直径８ｍｍ×２４０ｃｍ

・日本製



【サイズ】

高さ : 4.70 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 24.80 cm

重量 : 330.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。