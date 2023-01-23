『SUZUKI (スズキ) 純正部品 ウェザストリップ フロントドアオープニング レフト ジムニー 品番84651-82CA0【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 23時 11分に出品され03月10日 23時 11分に終了予定です。即決価格は7,627円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SUZUKI (スズキ) 純正部品 ウェザストリップ フロントドアオープニング レフト ジムニー 品番84651-82CA0



【商品説明】

・〈参考適合車種〉※適合に関して、お求め前にメーカーにご確認下さい。同一車種・年式によってもグレードによって適合しない場合があります。

・適合型式: JA11C，JA11V，JA12C，JA12V，JA12W，JA22W，JB31W，JB32W

・適合年式: 1990/02-1998/10

・適合車種: ジムニー



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 32.80 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。