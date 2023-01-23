『オーシャン バックパック Wテープ デイパック A4対応 高耐久性 レッド【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 12時 56分に出品され05月10日 12時 56分に終了予定です。即決価格は7,627円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「Ocean(オーシャン)」より引用"
【商品名】
オーシャン バックパック Wテープ デイパック A4対応 高耐久性 レッド
【商品説明】
・PC収納可
・タテ43cmxヨコ28cmxマチ18cm
・ペンホルダー付き
・ポケットの数:9(外側4/内側5)
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:730g
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 37.20 cm
奥行 : 44.60 cm
重量 : 700.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7627円
884 入札履歴
終了
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