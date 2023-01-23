『オーシャン バックパック Wテープ デイパック A4対応 高耐久性 レッド【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 12時 56分に出品され05月10日 12時 56分に終了予定です。即決価格は7,627円に設定されています。現在884件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「Ocean(オーシャン)」より引用"



【商品名】

オーシャン バックパック Wテープ デイパック A4対応 高耐久性 レッド



【商品説明】

・PC収納可

・タテ43cmxヨコ28cmxマチ18cm

・ペンホルダー付き

・ポケットの数:9(外側4/内側5)

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:730g



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 37.20 cm

奥行 : 44.60 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ オーシャン

バックパック

Wテープ

デイパック

A4対応

高耐久性

レッド