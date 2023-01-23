『不二貿易 コレクションケース フィギュアケース 3段 幅42.5×奥行36.5×高さ86cm ブラック 強化ガラス 全面ガラス 組立商品 ク【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 06時 48分に出品され03月28日 06時 48分に終了予定です。即決価格は7,627円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

不二貿易 コレクションケース フィギュアケース 3段 幅42.5×奥行36.5×高さ86cm ブラック 強化ガラス 全面ガラス 組立商品 ク



【商品説明】

・サイズ:幅42.5×奥行36.5×高さ86cm

・原産国:台湾

・塗装:粉体塗装

・素材・材質:強化ガラス



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 41.00 cm

奥行 : 84.00 cm

重量 : 22.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。