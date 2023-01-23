『ZOIDS RHI-3 コマンドウルフ リパッケージ版 全長約220mm 1/72スケール プラモデル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 22時 40分に出品され03月15日 22時 40分に終了予定です。即決価格は7,627円に設定されています。現在270件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ ZD097R
・(C) TOMYZOIDS is a trademark of TOMY Company Ltd.and used under license.
・2種類の強化バリエーションも同時にお楽しみ頂ける、名機コマンドウルフに相応しく高いプレイバリューとなっています。
・対象年齢 :15才以上
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落札価格7627円
270 入札履歴
終了
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