『スリクソン 22年秋冬モデル ゴルフ カットソー 松山プロ共同開発 プロモデル 吸汗 ストレッチ UVケア メンズ YL00(イエロー) 日【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 12時 16分に出品され03月16日 12時 16分に終了予定です。即決価格は7,627円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スリクソン 22年秋冬モデル ゴルフ カットソー 松山プロ共同開発 プロモデル 吸汗 ストレッチ UVケア メンズ YL00(イエロー) 日



【商品説明】

・メイン素材: ポリエステル 50% 複合繊維(ポリエステル) 50%

・標準

・素材構成: 50% ポリエステル， 50% 複合繊維(ポリエステル)



【サイズ】

高さ : 2.90 cm

横幅 : 36.70 cm

奥行 : 59.00 cm

重量 : 390.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。