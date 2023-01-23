日用品雑貨ハッピー＆バスタイム ペット用シャンプー 1L【2025年度カレンダ】

商品情報

【商品名】

[日用品雑貨]ハッピー＆バスタイム ペット用シャンプー 1L



【商品説明】

・「ペット用入浴液 ハッピー&バスタイム」と同じ成分が入ったシャンプーが登場!10分間入浴させる時間がない、一人でやっている、スペースがないなどの理由で入浴剤がなかなかお使い頂けていないお客様の為に生まれました!ポンプ式で使いやすい1L。 内容量 1L サイズ 縦10cm×横10cm×高さ21.5cm 個装サイズ：10×10×22cm 重量 1125g 個装重量：1125g 素材・材質 ポリエチレン 成分 水、ソフタゾインNS、アミゾールLDE、レオガードGP、ディゾルビンNA-2、プロピレングリコール、ケーソンCG、クエン酸、(アクリルアミド・アクリル酸Na)コポリマー、グレープフルーツシード成分、ピュアエッセンシャルオイル(ラベンダー) 仕様 pH7.0(中性) 生産国 日本

CMR-X09SG2HQF6

【サイズ】

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