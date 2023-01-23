WOLFGANG MAN & BEAST/ウルフギャング マン＆ビースト WolfMountain Harness M 巾 1.6cm x【2025年の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

WOLFGANG MAN & BEAST/ウルフギャング マン＆ビースト WolfMountain Harness M 巾 1.6cm x 胴回り 40-61cm【中型犬用ハーネス】

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【商品説明】

・WOLFGANG MAN & BEAST - ウルフギャング マン＆ビースト -

・シートベルトにも使われる、強くしなやかなウェビング素材

・幾何学的な線で描かれた、力強い山々の稜線



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 21.00 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。