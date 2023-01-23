『WOLFGANG MAN & BEAST/ウルフギャング マン＆ビースト WolfMountain Harness M 巾 1.6cm x【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 19時 53分に出品され03月12日 19時 53分に終了予定です。即決価格は7,627円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
WOLFGANG MAN & BEAST/ウルフギャング マン＆ビースト WolfMountain Harness M 巾 1.6cm x 胴回り 40-61cm【中型犬用ハーネス】
※他販路や店頭で販売実施の為、急遽在庫切れの可能性がございます。その際は申し訳ございませんがキャンセルとさせていただくことがございます。
※Amazon倉庫利用の商品もあるため、Amazonのケースで届く場合がございます。ご承知おきください。
【商品説明】
・WOLFGANG MAN & BEAST - ウルフギャング マン＆ビースト -
・シートベルトにも使われる、強くしなやかなウェビング素材
・幾何学的な線で描かれた、力強い山々の稜線
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 12.00 cm
奥行 : 21.00 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7627円
175 入札履歴
終了
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