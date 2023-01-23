『ダイワ(DAIWA) クーラーボックス 釣り/アウトドア/キャンプ クールラインα3 GU2000 グリーン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 21時 44分に出品され03月26日 21時 44分に終了予定です。即決価格は7,627円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ダイワクーラーボックスの定番シリーズがリニューアル。座れて便利。使い勝手の良い両開き上フタ。

容量（L）:20

自重（kg）:4.0

内寸（cm）:22×39×22

外寸（cm）:31×51×30.5