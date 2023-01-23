『【LEKR410524HN-LS9】東芝 LEDベースライト TENQOOシリーズ 40タイプ 非調光 埋込形 下面開放W100 ハイグレード【新年の贈り物】』はヤフオクでから02月13日 17時 14分に出品され02月13日 17時 14分に終了予定です。即決価格は7,627円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【LEKR410524HN-LS9】東芝 LEDベースライト TENQOOシリーズ 40タイプ 非調光 埋込形 下面開放W100 ハイグレード Hf32形×2灯用定格出力形器具相当 昼白色（5000K） 【TOSHIBA】※品番にて注文をさせていただきます。メーカーにて品番の確認をお願いいたします。画像はイメージです。
器具本体（LEER-41001-LS9）＋LEDバー（LEEM-40524N-HG）
埋込寸法：W100×L1235mm
平均演色評価数（Ra）Ra83
器具光束（lm）：4700
消費電力（W）：26.4
消費効率（lm/W）※2：178.0
色温度：昼白色（5000K）
明るさタイプ※1：5200lmタイプ
質量：2.2kg
電源ユニット内蔵
定格電圧：AC100V〜242V
平均演色評価数（Ra）：83
光源寿命：40，000時間（光束維持率90％）
本体：鋼板 白
LEDバー：ポリカーボネート 乳白<
>備考
調光信号端子台付（調光タイプのみ）
調光方式：PWM（調光タイプのみ）
適合コントルクス： DF-70170-PD/DF-70171-PD（別売）（調光タイプのみ）
適合連結金具：C-153N
調光範囲LS9（非調光）：出力固定形 LD9（調光）：約5〜100%連続調光
※1 タイプの分類は昼白色（5000K）を基準にしております。色温度（光色）・Raの違いにより光束が異なります。
※2 消費効率とは固有エネルギー消費効率です。
【LEKR410524HN-LS9】東芝 LEDベースライト TENQOOシリーズ 40タイプ 非調光 埋込形 下面開放W100 ハイグレード Hf32形×2灯用定格出力形器具相当 昼白色（5000K） 【TOSHIBA】
商品カテゴリ
商品コード
111281
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落札価格7627円
653 入札履歴
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