『【LEKR410524HN-LS9】東芝 LEDベースライト TENQOOシリーズ 40タイプ 非調光 埋込形 下面開放W100 ハイグレード【新年の贈り物】』はヤフオクでから02月13日 17時 14分に出品され02月13日 17時 14分に終了予定です。即決価格は7,627円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 【LEKR410524HN-LS9】東芝 LEDベースライト TENQOOシリーズ 40タイプ 非調光 埋込形 下面開放W100 ハイグレード Hf32形×2灯用定格出力形器具相当 昼白色（5000K） 【TOSHIBA】※品番にて注文をさせていただきます。メーカーにて品番の確認をお願いいたします。画像はイメージです。

器具本体（LEER-41001-LS9）＋LEDバー（LEEM-40524N-HG）

埋込寸法：W100×L1235mm

平均演色評価数（Ra）Ra83

器具光束（lm）：4700

消費電力（W）：26.4

消費効率（lm/W）※2：178.0

色温度：昼白色（5000K）

明るさタイプ※1：5200lmタイプ

質量：2.2kg

電源ユニット内蔵

定格電圧：AC100V〜242V

平均演色評価数（Ra）：83

光源寿命：40，000時間（光束維持率90％）

本体：鋼板 白

LEDバー：ポリカーボネート 乳白<

>備考

調光信号端子台付（調光タイプのみ）

調光方式：PWM（調光タイプのみ）

適合コントルクス： DF-70170-PD/DF-70171-PD（別売）（調光タイプのみ）

適合連結金具：C-153N

調光範囲LS9（非調光）：出力固定形 LD9（調光）：約5〜100%連続調光

※1 タイプの分類は昼白色（5000K）を基準にしております。色温度（光色）・Raの違いにより光束が異なります。

※2 消費効率とは固有エネルギー消費効率です。

【LEKR410524HN-LS9】東芝 LEDベースライト TENQOOシリーズ 40タイプ 非調光 埋込形 下面開放W100 ハイグレード Hf32形×2灯用定格出力形器具相当 昼白色（5000K） 【TOSHIBA】 商品カテゴリ 住宅設備機器の小松屋 YAHOO店 照明器具 東芝 ベースライト 家具、インテリア 照明、電球 シーリングライト、天井照明 ベースライト

商品コード 111281