『TOSHIBA コンパクトフラッシュカード 128GB EXCERIA 1000倍速 (最大読出速度150MB/s 最大書込速度120MB/【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 07時 15分に出品され03月30日 07時 15分に終了予定です。即決価格は7,627円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOSHIBA コンパクトフラッシュカード 128GB EXCERIA 1000倍速 (最大読出速度150MB/s 最大書込速度120MB/
【商品説明】
・インターフェース:UDMA 7(Ultra DMA mode7、理論値167MB/s)
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・備考:RoHS適合
・動作環境:温度:0~80度、湿度:30~80%RH(結露しないこと)
・容量:128GB
・最大転送速度:読み出し150MB/s(1000x)、書き込み120MB/s
・準拠規格:CF+ and CompactFlash Specification Revision 6.0
【サイズ】
高さ : 1.70 cm
横幅 : 7.80 cm
奥行 : 13.40 cm
重量 : 50.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7627円
99 入札履歴
終了
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