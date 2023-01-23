『TOSHIBA コンパクトフラッシュカード 128GB EXCERIA 1000倍速 (最大読出速度150MB/s 最大書込速度120MB/【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 07時 15分に出品され03月30日 07時 15分に終了予定です。即決価格は7,627円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TOSHIBA コンパクトフラッシュカード 128GB EXCERIA 1000倍速 (最大読出速度150MB/s 最大書込速度120MB/



【商品説明】

・インターフェース:UDMA 7(Ultra DMA mode7、理論値167MB/s)

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・備考:RoHS適合

・動作環境:温度:0~80度、湿度:30~80%RH(結露しないこと)

・容量:128GB

・最大転送速度:読み出し150MB/s(1000x)、書き込み120MB/s

・準拠規格:CF+ and CompactFlash Specification Revision 6.0



【サイズ】

高さ : 1.70 cm

横幅 : 7.80 cm

奥行 : 13.40 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。