『カトージ テーブルチェア イージーフィット ネイビー 6か月~ 58703【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 08時 23分に出品され03月16日 08時 23分に終了予定です。即決価格は7,626円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カトージ テーブルチェア イージーフィット ネイビー 6か月~ 58703



【商品説明】

・[セット内容・付属品] 収納袋

・[本体サイズ] W41xD51xH36.5cm / 折り畳み:W41xD51xH8cm

・厚み2~9cmのテーブルに取り付けOK

・収納袋付き

・取り付け簡単! 最大9cmの厚みも対応できるテーブルチェア

・洗えるシートでいつでも清潔