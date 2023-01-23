『カトージ テーブルチェア イージーフィット ネイビー 6か月~ 58703【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 08時 23分に出品され03月16日 08時 23分に終了予定です。即決価格は7,626円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カトージ テーブルチェア イージーフィット ネイビー 6か月~ 58703
【商品説明】
・[セット内容・付属品] 収納袋
・[本体サイズ] W41xD51xH36.5cm / 折り畳み:W41xD51xH8cm
・厚み2~9cmのテーブルに取り付けOK
・収納袋付き
・取り付け簡単! 最大9cmの厚みも対応できるテーブルチェア
・洗えるシートでいつでも清潔
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落札価格7626円
390 入札履歴
終了
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